Arriva la pioggia in gran parte d’Italia | quali sono le regioni colpite da un’intensa perturbazione
Addio, estate: domenica 21 settembre sarà l’ultima giornata davvero calda. Già lunedì arriverà l’autunno, le previsioni del tempo. I meteorologi annunciano una notizia che non piacerà agli amanti del caldo: sabato 20 settembre è stato l’ultimo giorno dell’estate. Diremo presto addio alle temperature miti che hanno contraddistinto le ultime due settimane e in generale il mese di settembre. – notizie.com La fine del caldo coinciderà perfettamente con l’arrivo dell’equinozio autunnale, atteso per lunedì 22 settembre alle ore 20. 🔗 Leggi su Notizie.com
In questa notizia si parla di: arriva - pioggia
Toscana, quando arriva la pioggia? Per ora è allerta rossa, caldo record
Caldo a Firenze: sabato 5 ancora codice rosso ma domenica arriva la pioggia
LIVE Sonego-Nakashima, Wimbledon 2025 in DIRETTA: arriva la pioggia, slitta il programma
+++ SABATO 20 SETTEMBRE +++ Arriva l'autunno: drastico calo termico e pioggia a partire da nord e centro Italia dal 22 Settembre, giorni successivi anche al sud. Sabato 20 ancora sole e caldo su tutta Italia, locali velature di passaggio. Venti deboli di direzi - facebook.com Vai su Facebook
Arriva la pioggia, ma è solo una parentesi: verso un fine settimana caldo e soleggiato https://ift.tt/B8xaufK - X Vai su X
Piogge e rovesci oggi su gran parte del Centro-Nord. Da giovedì torna il sole su tutta Italia; Piogge di sapore autunnale su gran parte del Paese; Meteo. Intensa perturbazione in arrivo, prime piogge martedì, maltempo anche intenso da mercoledì. Ecco dove.
Che tempo farà nel weekend? Arriva il freddo, con neve e pioggia in gran parte d’Italia - A partire da domani, venerdì 7 febbraio, un’ondata di aria fredda proveniente dall’Europa nordorientale porterà un deciso cambiamento del tempo. Si legge su blitzquotidiano.it
Meteo, “piogge molto abbondanti”. Sottocorona e l'arrivo della perturbazione che cambia tutto - Una perturbazione rovinerà questo clima estivo che staziona sull’Italia? Secondo iltempo.it