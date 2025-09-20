Arrestato in Cisgiordania Hicham Harb sospettato degli attentati del 1982

Le forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese hanno arrestato in Cisgiordania Mahmoud Khader Abed Adra, noto come Hicham Harb, oggi settantenne. È sospettato di essere stato tra gli organizzatori di due attentati del 1982: l’attacco al ristorante ebraico Jo Goldenberg a Parigi, in cui furono uccise sei persone e ferite ventidue, e l’attentato alla Sinagoga di Roma del 9 ottobre, nel quale morì il piccolo Stefano Gaj Taché e rimasero ferite 37 persone. Harb è considerato un ex quadro del gruppo di Abu Nidal, formazione responsabile negli anni Ottanta di numerosi attentati contro obiettivi israeliani ed ebraici in Europa e Medio Oriente. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Arrestato in Cisgiordania Hicham Harb, sospettato degli attentati del 1982

