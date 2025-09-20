Armani l' omaggio dell' Università di Parma e Csac

Parmatoday.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Chiostro del Plesso D’Azeglio una selezione di riproduzioni tratte dai materiali donati dallo stilista allo CSAC negli anni Ottanta. Inaugurazione alle 12Parma, 19 settembre 2025 - L’Università di Parma e lo CSAC dell’Ateneo (Centro Studi e Archivio della Comunicazione) rendono omaggio a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: armani - omaggio

Armani, l’omaggio allo stadio di Bergamo durante il match Italia-Estonia

Armani, l’omaggio della stampa internazionale: “L’Italia perde un genio”

Lutto Giorgio Armani, Milano piange l’icona della moda. Il cordoglio dell’Inter in omaggio della leggenda

armani omaggio universit224 parmaCentinaia di persone in coda per il saluto ad Armani nel suo teatro. Tanti vip per l'omaggio al re della moda: le foto. - La camera ardente ha aperto stamani alle 9 ma la coda di persone in attesa di dare l’ultimo saluto a Giorgio Armani nel suo teatro non accenna a diminuire. Segnala gazzettadiparma.it

L'omaggio ad Armani, ovazione per Gattuso. Così lo stadio a pochi minuti da Italia-Estonia - Re della moda scomparso ieri all'età di 91 anni, Armani era il patron dell'Olimpia Milano, ma più ... Si legge su tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Armani Omaggio Universit224 Parma