Argentina | Milei privatizza l’energia tra emergenza finanziaria e scommessa ideologica

It.insideover.com | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Buenos Aires, il decreto con cui Javier Milei ha autorizzato la privatizzazione del 49% di Nucleoelectrica Argentina è caduto come un fulmine a ciel sereno. Lo Stato manterrà il 51% del capitale, garantendosi così il controllo strategico delle centrali di Atucha I, Atucha II ed Embalse. Ma l’apertura al capitale privato, di cui il 44% sarà messo a gara e il 5% riservato ai lavoratori, rappresenta una rottura profonda rispetto a un settore che per decenni era rimasto sotto il monopolio pubblico. Le motivazioni ufficiali sono note: attrarre investimenti, diversificare i rischi, migliorare l’efficienza di un’azienda che nel 2023 aveva ancora ricevuto circa 700 milioni di dollari di trasferimenti non rimborsabili dallo Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com

argentina milei privatizza l8217energia tra emergenza finanziaria e scommessa ideologica

© It.insideover.com - Argentina: Milei privatizza l’energia, tra emergenza finanziaria e scommessa ideologica

In questa notizia si parla di: argentina - milei

Argentina, attaccata la carovana della sorella di Milei

Argentina, Milei taglia i fondi per la memoria storica ma le “abuelas” ritrovano il 140° figlio di desaparecidos

Stiglitz e l’Argentina, prevedeva un “miracolo” e ora si ritrova Milei

Argentina, Milei privatizza anche le miniere di carbone di Ycrt: le «perle» dello Stato finite sul mercato - Dopo aver trasformato il Banco de la Nación (il più grande istituto di credito statale dell'Argentina) in una ... Secondo corriere.it

Argentina, economia: presidente Milei annuncia deregulation e privatizzazioni. Proteste - Secondo quanto si legge nel documento pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, i primi tre articoli del decreto costituiscono il quadro generale che giustifica il resto delle 360 misure adottate. tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Argentina Milei Privatizza L8217energia