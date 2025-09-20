Argentina | Milei privatizza l’energia tra emergenza finanziaria e scommessa ideologica
A Buenos Aires, il decreto con cui Javier Milei ha autorizzato la privatizzazione del 49% di Nucleoelectrica Argentina è caduto come un fulmine a ciel sereno. Lo Stato manterrà il 51% del capitale, garantendosi così il controllo strategico delle centrali di Atucha I, Atucha II ed Embalse. Ma l’apertura al capitale privato, di cui il 44% sarà messo a gara e il 5% riservato ai lavoratori, rappresenta una rottura profonda rispetto a un settore che per decenni era rimasto sotto il monopolio pubblico. Le motivazioni ufficiali sono note: attrarre investimenti, diversificare i rischi, migliorare l’efficienza di un’azienda che nel 2023 aveva ancora ricevuto circa 700 milioni di dollari di trasferimenti non rimborsabili dallo Stato. 🔗 Leggi su It.insideover.com
