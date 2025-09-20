Argentina impazzita per Monzon che torna sul ring ma è il nipote Agustin

I nipoti di due leggende del pugilato dell’Argentina, figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia di questo sport, si sfideranno sul ring in un incontro dal sapore speciale. Agustín, nipote del leggendario Carlos Monzón, e Franco, nipote di Ringo Bonavena, si affronteranno per difendere l’onore e il nome delle loro famiglie. La sfida si inserisce nella terza edizione di Párense de Manos, l’evento di boxe organizzato dal programma radiofonico “Paren la mano”, in programma il 20 dicembre allo stadio Tomás Adolfo Ducó di Huracán, un luogo simbolico poiché la palestra del Globo porta proprio il nome di Ringo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Argentina impazzita per Monzon che torna sul ring, ma è il nipote Agustin

Affronterà a dicembre Franco, nipote di Ringo Bonavena altro mito della boxe argentina (sfidò Alì e Frazier). Monzon non ha mai conosciuto il nonno (La Capital). Vai su Facebook

