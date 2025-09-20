Arezzo vetro rotto sul bus | ’un vuliveno scendere dalla porta han provato dal finestrino!
Sabato all’ ora di pranzo, sul pullman delle scuole Vasari, s’è sentito un bel CRACK!: un vetro del bus s’è frantumato come i sogni di chi crede ancora che i ragazzi stiano buoni e zitti. Nessun ferito, a parte l’autista che c’ha rimesso la pazienza e la ditta che c’ha rimesso il cristallo. Le telecamere di bordo, ci tiene a ricordare la AT, hanno ripreso tutto: dalle scoregge silenziose ai colpi di zaino che volavano peggio delle frecce tricolori. Le immagini son già pronte da consegnare alle autorità. o magari da montare in DVD come “Fast & Vasari: studenti all’arrembaggio”. L’azienda, con voce seriosa, ricorda che esiste una Carta dei Servizi: peccato che per molti studenti la Carta più usata rimane sempre quella da panino. 🔗 Leggi su Lortica.it
