Aree interne e coalizioni | tra palco e realtà le promesse del Pd campano

Montella – La Festa de l’Unità del Partito Democratico si è svolta tra applausi misurati e parole ponderate, come spesso accade quando la politica locale si cimenta in una rappresentazione pubblica del proprio impegno. Sul palco, e davanti a un pubblico attento ma non sempre convinto, si sono. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: aree - interne

Terzo Settore, giovani e aree interne: le sfide

VIDEO | Contro lo spopolamento delle aree interne il "Progetto restanza" del Patto per l'Abruzzo: i sette punti cardine

Patto per l'Abruzzo presenta il progetto Restanza: una strategia integrata per fermare lo spopolamento delle aree interne e montane

Elly Schlein. The Rolling Stones · Start Me Up (Remastered 2021). A Pergola, ancora nelle Marche, ancora nelle aree interne, sempre tra le persone. Per Matteo Ricci Presidente, forza! Vai su Facebook

Sardegna, aree interne in cammino: il Gal Sgt traccia la rotta - X Vai su X

Il campo largo in posa. Giani crede nella sintesi: Prato è fondamentale; Cittanova, alla Festa dell’Unità il Pd scommette sulla coalizione contro «un’operazione di disperazione politica di Occhiuto» – FOTO; Regionali Campania, centrodestra accelera: vertice per chiudere il candidato. Corsa contro il tempo per le elezioni.

Aree interne: Foti, raddoppio numero e presto ci sara' misura - 'Posso assicurare che in compenso in questo progetto vi e' il raddoppio del numero delle aree interne e il raddoppio del numero della popolazione interessata ... Si legge su ilsole24ore.com

Aree interne, Anci: «Servono legislazioni specifiche» - La redazione del nuovo Piano Strategico Nazionale per le Aree Interne ha acceso qualche timore sul futuro prossimo dei territori interessati, già soggetti da ... Lo riporta quotidianodipuglia.it