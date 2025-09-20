Area metropolitana di Napoli 50enne ferito in strada a colpi di pistola trasportato in condizioni gravissime in ospedale

Ferimento a colpi di pistola intorno alle 10 di stamane, sabato 20 settembre, a Sant'0Anastasia, popoloso comune dell'area metropolitana di Napoli; sull'episodio indagano i Carabinieri Area metropolitana di Napoli, 50enne ferito in strada a colpi di pistola, trasportato in condizioni gravissi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

area metropolitana di napoli 50enne ferito in strada a colpi di pistola trasportato in condizioni gravissime in ospedale

area metropolitana napoli 50enneSpari a Sant'Anastasia, 50enne colpito in strada: trasportato in ospedale, è in gravi condizioni - Sarebbe stato colpito da alcuni proiettili in strada, verosimilmente nel comune ... Lo riporta ilmattino.it

