La scuola dell’infanzia di Castiglion Fibocchi "C’era due volte" ha una nuova area giochi, ampia e inclusiva, dotata di gomma colata anti-trauma. "Durante il periodo estivo siamo riusciti a completare questa importante opera, come promesso, con un investimento complessivo di 35.000 euro, grazie ai fondi di bilancio e a un significativo contributo da parte di Estra" spiega il sindaco Marco Ermini. "La necessità di questo intervento era già emersa a fine della nostra prima legislatura, così abbiamo deciso di inserirlo nel programma di mandato e finalmente è stato realizzato". Presenti all’inaugurazione Francesco Macrì, presidente Estra, e la dirigente scolastica Verrazzani, "Con lei e con tutto l’istituto Vasari condividiamo una visione comune sull’importanza di creare un ambiente scolastico accogliente, sicuro e stimolante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Area giochi dell’asilo. Taglio del nastro