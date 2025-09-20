Area B e Area C a Milano nuove regole dal 1° ottobre 2025 | cosa cambia e per chi

Milano, 20 settembre 2025 – Nuove norme per l'accesso in Area B e Area C, a Milano. Dal primo ottobre entrerà in vigore il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro II I. Rimandato invece al primo ottobre 2026, come già comunicato, il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2. Area B e C vietata alle moto da ottobre 2026. Ecco i modelli che non potranno più circolare “Proseguiamo con questa misura avviata da tempo per contrastare l'inquinamento urbano - ha spiegato l'assessora alla Mobilita' Arianna Censi - un provvedimento affiancato da una complessiva politica che mira a diminuire i veicoli in generale potenziando l'offerta del trasporto pubblico con una nuova linea metropolitana e l'impegno per nuovi prolungamenti, e con l'incremento della rete di itinerari ciclabili”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

