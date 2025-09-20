Arcieri Castiglionesi cinque medaglie ai campionati regionali a Poppi

Domenica 14 settembre, presso il Golf Club Casentino di Poppi, si sono svolti i Campionati Regionali di "Tiro di Campagna", organizzati dagli Arcieri della Signoria. Alla hanno preso parte i migliori arcieri qualificati provenienti da tutta la Toscana e, per Castiglion Fiorentino, erano in gara cinque arcieri: Jacopo Bennati, Fabio Menci, David Pantini, Katy Parreira e Francesco Mencarini. Il bilancio non poteva essere più positivo: cinque medaglie conquistate. Jacopo Bennati si è classificato secondo tra i Seniores Arco Olimpico, subito dietro a Marco Cesari.

