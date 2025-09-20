Archeologia favole e business | un caso greco
Quando nel giugno del 2024, sulla collina cretese di Papoura – a circa 500 metri di altitudine – gli archeologi hanno riportato alla luce un’enigmatica struttura dell’Età del Bronzo, alcuni . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: archeologia - favole
La scoperta, la storia, la ricchezza straordinaria, i reperti, le intriganti favole sibarite e tante altre curiosità: protagonista del nostro nuovo laboratorio sarà l'antica città di Sibari, la celebre colonia greca di cui il nostro museo racconta l'archeologia. Come farne a Vai su Facebook
Archeologia: scoperte per caso in Tunisia tombe puniche - Una squadra di ricercatori dell'Istituto del Patrimonio nazionale tunisino (Inp), è al lavoro per conoscere i particolari di alcune tombe puniche scoperte per caso la ... Scrive ansa.it