Aquila Imbrò e Caja sanno come si fa
Dopo due promozioni con Treviso e Trapani e una lunga esperienza tra A e A2, Matteo Imbrò è il fattore in più, che porta ’ricchezza’ a una Fortitudo che con le sue qualità può puntare in alto. Trentuno anni nato a Porto Empedocle, il playmaker-guardia arriva alla Effe dopo l’infortunio di Lorenzo Benvenuti. Non è stato un cambio ruolo per ruolo, esterno il siciliano, centro il toscano, ma l’arrivo di Imbrò in Fortitudo ha portato a un cambio di ruoli di Guaiana, Anumba e Sorokas, mentre per l’ultimo giocatore firmato dai biancoblù ci sarà alternanza tra gli esterni. Il suo arrivo porta più tiro da fuori e una ovviamente maggiore pericolosità offensiva, ma anche tanta esperienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
