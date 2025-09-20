Apre il garage trova un cadavere in una pozza di sangue | l?omicidio di Loreto è un giallo
LORETO Cala il mistero su Loreto. Ieri mattina, poco dopo le 10, un corpo senza vita è stato ritrovato in un box auto di una palazzina in via Altotting, zona Villa Costantina, appena fuori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
