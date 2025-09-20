Apre il garage trova un cadavere in una pozza di sangue | l?omicidio di Loreto è un giallo

Corriereadriatico.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LORETO Cala il mistero su Loreto. Ieri mattina, poco dopo le 10, un corpo senza vita è stato ritrovato in un box auto di una palazzina in via Altotting, zona Villa Costantina, appena fuori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

apre il garage trova un cadavere in una pozza di sangue lomicidio di loreto 232 un giallo

© Corriereadriatico.it - Apre il garage, trova un cadavere in una pozza di sangue: l?omicidio di Loreto è un giallo

In questa notizia si parla di: apre - garage

Pusher non apre il garage, la polizia fa abbattere la basculante dai pompieri

Trovato il cadavere di un uomo in un garage di Loreto. Potrebbe trattarsi di omicidio; Cadavere nel garage in un lago di sangue, si cercano tracce nel palazzo: l'ipotesi dell'omicidio a Loreto FOTO; Loreto, cadavere di un uomo in un garage: si batte la pista dell’omicidio.

Escursionista trova il cadavere di un uomo nel fiume Oglio a Darfo: si indaga sulla sua identità - Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi, venerdì 5 settembre, nei pressi di un ponte sul fiume Oglio in località Corne Rosse a Darfo Boario Terme (in provincia di ... Scrive fanpage.it

Va a fare una passeggiata in spiaggia e trova un cadavere: tragico ritrovamento a Maccarese - Il ritrovamento è avvenuto nella prima mattina di oggi, lunedì 28 luglio 2025, sul litorale romano, a Maccarese, nel comune di Fiumicino. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Apre Garage Trova Cadavere