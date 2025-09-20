C’è chi teme che l’intelligenza artificiale ci sostituirà nel lavoro, chi teme che ci ruberà l’anima, chi la vede come un’opportunità industriale e chi come una minaccia esistenziale. E poi c’è Apple, che in silenzio – secondo un documento rivelato da Politico – ha cominciato a insegnare alla sua AI a sopravvivere al trumpismo. Altro che Skynet: siamo alla versione educata dell’algoritmo che impara a dire “buongiorno signora maestra” quando passa Donald Trump. Il dettaglio più surreale è che nelle linee guida per i revisori dei dati, il nome “Trump” è passato da tre menzioni a undici, come se il problema dell’umanità fosse garantire al nuovo iPhone un kit di sopravvivenza lessicale per i comizi in Pennsylvania. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Apple prepara un algoritmo che impara a non chiamare “radicali” i trumpiani