Appello su GazaGiuli | Viva la libertà

16.45 "Viva la libertà, viva gli appelli di ogni ordine e grado,viva la dissidenza, viva la differenza delle idee,ma sempre entro un certo margine come diceva Rino Gaetano. Che il pensiero libero non impedisca alle idee altrui di manifestarsi. Se non c'è violenza, ogni posizione è libera di esprimersi e deve essere garantita ogni forma di disaccordo e dissidenza. La dissonanza è un valore". Così il ministro della Cultura Giuli sull'appello per Gaza di oltre 200 esponenti della cultura presenti a "Pordenonelegge per Gaza". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it