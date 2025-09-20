"Non vi è dubbio che vi sia stata la collusione volta al turbamento della gara ". E ancora: "Le modalità e le circostanze dei fatti reato (.) denotano una spiccata pericolosità sociale degli indagati certamente tale da rendere assai probabile la reiterazione di analoghi comportamenti delittuosi". Lo scrive il gip di Perugia, nell’ordinanza con al quale ha disposto misure cautelare per cinque persone, ritenuti parte di un sistema "stratificato" di accordi e favori tra imprenditori e funzionari pubblici per l’assegnazione di appalti. Destinatari delle misure, eseguite dai finanzieri del comando provinciale di Perugia, un dipendente della Provincia di Perugia in pensione da pochi mesi e uno del Consorzio Bonifica Val di Chiana Romana e Val di Paglia, con sede a Siena, di un imprenditore, residente a Chiusi amministratore di una società con sede a Città della Pieve, ai domiciliari; di un geometra, residente a Ficulle, in provincia di Terni, per il quale è stato disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, e del titolare di un’azienda individuale al quale è stato imposto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Appalti pubblici "pilotati". Eseguite cinque misure cautelari per corruzione e turbativa d’asta