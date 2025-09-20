Appalti nel mirino della Finanza indagine tra Perugia e Chiusi | ai domiciliari imprenditore e funzionario pubblico

Chiusi (Siena), 20 settembre 2025 – Cinque misure cautelari personali sono state eseguite ieri dalla guardia di finanza di Perugia in relazione a una gara pubblica che è stata indetta dal Consorzio Bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia, che ha sede a Chiusi Stazione in via Trieste, e ad un lavoro della Provincia del capoluogo umbro. I reati ipotizzati, a vario titolo, nei confronti dei cinque sono quelli di corruzione, falso ideologico indotto e turbata libertà degli incanti. Agli arresti domiciliari due funzionari pubblici – uno dipendente della Provincia di Perugia ma un altro lavora da diversi anni al Consorzio di Bonifica –; stessa misura per un imprenditore cinquantenne che vive a Chiusi e che, all’epoca dei fatti, era amministratore di una società a responsabilità limitata con sede nella vicina Città della Pieve. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Appalti nel mirino della Finanza, indagine tra Perugia e Chiusi: ai domiciliari imprenditore e funzionario pubblico

