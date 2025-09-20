Apicoltura | bandi della Regione da oltre 1 milione e 300 mila euro

C’è tempo fino al 31 ottobre 2025 per accedere ai finanziamenti a sostegno dell’apicoltura regionale nell’ambito del sottoprogramma apistico 2023-2027 Reg. (UE) 20212115” della Regione Calabria. Il dipartimento agricoltura ha pubblicato il bando che prevede contributi per oltre 1 milione e 300. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Il ronzio delle nuove opportunità è nell'aria! Sono in arrivo 4 bandi su investimenti per il settore dell'apicoltura 2025, promossi da Regione Toscana - Giovanisì e rivolti ad apicoltori con aziende su territorio toscano. I bandi riguarderanno il ripopolamento del

Apicoltura, dalla Regione oltre un milione e 300 mila euro

