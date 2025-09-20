Apertura dell' anno pastorale a Capua | Preghiamo per la pace
Mercoledì nella Cattedrale di Capua l’inizio dell’anno pastorale 20252026 con la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Capua e Vescovo di Caserta.“Vorrei invitarvi carissimi fratelli e sorelle, presbiteri, diaconi, religiose, consacrati, consacrate e battezzati tutti a pregare intensamente. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Apertura dell'anno pastorale a Capua: Preghiamo per la pace; Diocesi: Aversa, presentato il nuovo anno pastorale e il 300° dell'apertura del Seminario; La Diocesi di Capua pronta a celebrare l'Apertura dell'Anno Pastorale.
Don Gianni Branco lascia CAPUA: il vescovo nomina i nuovi parroci - Le date di inizio ministero dei nuovi parroci e dei nuovi amministratori parrocchiali saranno rese note nei prossimi giorni NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPPCLICCA QUI - Si legge su casertace.net
ASSEMBLEA DI APERTURA, AL VIA L’ANNO PASTORALE: LA CHIESA “LIEVITO DELLA PACE” - Giuliano Gazzetti, Vicario Generale Arcidiocesi Modena- Segnala tvqui.it