"Il sogno c’è sempre stato e, quando ci credi, i sogni si realizzano. La parola ‘impossibile’ è semplicemente nel dizionario delle persone che vivono di scuse”. “Questa medaglia non appaga la mia fame, ma spero che qualche bambino delle periferie abbia visto la mia gara e voglia iniziare l’attività. Le medaglie non sono solo per i ricchi, ma per chi ha voglia di andarsele a prendere”. “La maratona è una disciplina spirituale. È un momento di introspezione. È solitudine, ma di quel tipo che fa bene alla mente. Ti fa crescere”. “Mi sento italianissimo, il mio cognome potrebbe essere sardo. Non provo rabbia ma pena e compassione per chi non sa nulla delle vite degli altri e insulta senza avere rispetto per i loro sacrifici” Frasi di saggezza che ai Mondiali di atletica a Tokyo sono diventate virali. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Aouani, il maratoneta influencer dell’atletica