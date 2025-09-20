Anziano trovato morto ai piedi della Maresana | era scomparso da un giorno
Torre Boldone. Un anziano è stato ritrovato morto nella mattina di sabato 20 settembre ai piedi della Maresana, in una zona collinare e impervia. Era scomparso da venerdì: le operazioni di ricerca erano partite già in tarda serata, con l’invio nella zona di uomini e mezzi dei vigili del fuoco. Il ritrovamento del corpo è avvenuto nelle prime ore del giorno in una forra priva di acqua ma, caratterizzata da pareti alte e ripide, in un’area boschiva, non molto distante dalla residenza dell’uomo. Dopo la constatazione di decesso da parte del medico del 118, e l’autorizzazione del magistrato di turno, sono state messe in atto le operazioni di recupero del corpo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: anziano - trovato
