Anziano derubato al supermercato Prelevati 2mila euro al bancomat

Ilrestodelcarlino.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 80enne di Milano stava facendo spesa con sua moglie all’interno del Lidl situato al confine tra Porto Recanati e Loreto. Ma un ladruncolo, senza che la coppia di coniugi lombardi se ne accorgesse, è riuscito ad arraffare il portafoglio dell’anziano per poi usare la sua carta credito e prelevare dal bancomat la cifra di 2mila euro. Questo il furto che si è consumato giovedì, nel discount che si trova in via del Mare a Porto Recanati. Nel mirino sono finiti marito e moglie di 80 anni, residenti a Milano ma proprietari di una seconda casa a Loreto. L’altro giorno i due erano andati in auto a Porto Potenza, fermandosi anche a un distributore per fare il pieno di benzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

anziano derubato al supermercato prelevati 2mila euro al bancomat

© Ilrestodelcarlino.it - Anziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat

In questa notizia si parla di: anziano - derubato

Anziano derubato al cimitero con la tecnica dell'abbraccio

Seduto su una panchina in un parco, anziano viene derubato del portafogli: 29enne in manette

Verona, anziano disabile derubato di 500 euro al parco: scatta la caccia al ladro

Anziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat; Spintonano e derubano un 93enne fuori dal supermarket.

anziano derubato supermercato prelevatiAnziano derubato al supermercato. Prelevati 2mila euro al bancomat - Un 80enne di Milano stava facendo spesa con sua moglie all’interno del Lidl situato al confine tra Porto Recanati e Loreto. Da msn.com

In giro con 27mila euro (per paura dei ladri in casa): coppia di anziani derubata nel parcheggio del supermercato - Si portavano dietro i risparmi di una vita per paura che i topi di appartamento entrassero in azione nella loro casa. Scrive corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Anziano Derubato Supermercato Prelevati