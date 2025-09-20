anziano derubato al supermercato prelevati 2mila euro al bancomat

Un 80enne di Milano stava facendo spesa con sua moglie all’interno del Lidl situato al confine tra Porto Recanati e Loreto. Ma un ladruncolo, senza che la coppia di coniugi lombardi se ne accorgesse, è riuscito ad arraffare il portafoglio dell’anziano per poi usare la sua carta credito e prelevare dal bancomat la cifra di 2mila euro. Questo il furto che si è consumato giovedì, nel discount che si trova in via del Mare a Porto Recanati. Nel mirino sono finiti marito e moglie di 80 anni, residenti a Milano ma proprietari di una seconda casa a Loreto. L’altro giorno i due erano andati in auto a Porto Potenza, fermandosi anche a un distributore per fare il pieno di benzina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

