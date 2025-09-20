Antonio Vaglica picchiato e ricattato da un amico 16enne l’incubo del vincitore di Italia’s got talent | la trappola con cui lo fa arrestare

All’appuntamento con il 16enne che lo ricattava dopo averlo picchiato, Antonio Vaglica si era presentato con i carabinieri che lo hanno arrestato. VVincitore nel 2022 della dodicesima edizione di Italia’s got talent quell’anno andata in onda su Sky, Vaglica era stato aggredito nella notte del 13 settembre scorso. I guai per il 22enne, originario di Crosia in provincia di Cosenza, sono iniziati a Roma, a casa del 16enne, dopo che il cantante gli aveva fatto capire di voler interrompere la loro amicizia, secondo quanto ricostruito dai carabinieri Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Casilina e della Stazione di Torpignattara. 🔗 Leggi su Open.online

