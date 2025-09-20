Antonietta Rocco uccisa in casa a Latina a 63 anni | fermata una donna per l'omicidio di Campo Boario

Fanpage.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli inquirenti hanno sottoposto allo stato di fermo una donna, accusata di aver ucciso Antonietta Rocco in casa sua a Latina. Si tratterebbe della ex badante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

