Antonietta Rocco uccisa a coltellate nel suo letto | fermata l' ex badante

Antonietta Rocco aveva 63 anni e la polizia l'ha trovata cadavere nel suo letto nella giornata del 19 settembre. Sul corpo diverse coltellate. A meno di 24 ore dal macabro ritrovamento c'è un fermo. La sospettata dell'omicidio è una donna: l'ex badante della vittima.undefinedAntonietta Rocco. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: antonietta - rocco

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

Orrore a Latina: Antonietta Rocco, 63 anni, trovata in un lago di sangue nella sua abitazione. “Non aveva soldi né beni: perché tanta violenza?”. #omicidio #Latina #cronaca - X Vai su X

Rocco Hunt in dolce compagnia a Ravello ? Vai su Facebook

Giallo della donna disabile uccisa a Latina: l'omicidio a coltellate in casa, mistero sulla dinamica; Antonietta Rocco uccisa a coltellate nel suo letto: fermata l'ex badante; Antonietta Rocco uccisa a coltellate in casa, fermata l'ex badante: si indaga sul movente.

Antonietta Rocco uccisa a coltellate in casa, fermata l'ex badante: si indaga sul movente - La polizia di Latina ha disposto il fermo di una donna, si tratterebbe dell'ex badante. Lo riporta msn.com

Antonietta Rocco accoltellata e uccisa in casa: trovata nel letto in un bagno di sangue. Si indaga per omicidio, giallo sul movente - Antonietta Rocco, 63 anni, è stata accoltellata e trovata morta in una pozza di sangue nel suo letto nell'appartamento dove viveva in via Muzio Scevola, nel ... Riporta corriereadriatico.it