Antonietta Rocco uccisa a coltellate in casa fermata una donna | si indaga sul movente

Leggo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fermata una donna per la morte di Antonietta Rocco, uccisa a coltellate all?interno della sua abitazione nel quartiere popolare di Campo Boario, Latina. Numerosi i testimoni. 🔗 Leggi su Leggo.it

antonietta rocco uccisa a coltellate in casa fermata una donna si indaga sul movente

© Leggo.it - Antonietta Rocco uccisa a coltellate in casa, fermata una donna: si indaga sul movente

In questa notizia si parla di: antonietta - rocco

Antonietta Rocco, la donna trovata morta in casa a Campo Boario. Ipotesi omicidio

‘Un mare di sangue’: l’omicidio di Antonietta Rocco sconvolge Latina

Omicidio di Antonietta Rocco, la 63enne uccisa in casa: la polizia stringe il cerchio

Giallo della donna disabile uccisa a Latina: l'omicidio a coltellate in casa, mistero sulla dinamica; Antonietta Rocco uccisa a coltellate in casa, fermata una donna: si indaga sul movente; Omicidio della 63enne di Latina Antonietta Rocco: le indagini si concentrano su chi conosceva la vittima..

antonietta rocco uccisa coltellateAntonietta Rocco uccisa a coltellate in casa: fermata una donna - La Polizia di Stato di Latina, a conclusione delle indagini avviate dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Antonietta Rocco all’interno della sua abitazione nel quartiere popolare ... Secondo msn.com

Giallo della donna uccisa a Latina: l'omicidio a coltellate in casa, il mistero sulla dinamica - Antonietta Rocco, di 63 anni, era nel letto in una pozza di sangue. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Antonietta Rocco Uccisa Coltellate