Antonella Palmisano spiega il ritiro ai Mondiali | Un po’ mi rode | ho sempre fame Peccato di determinazione

Oasport.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica si è conclusa poco dopo l’undicesimo chilometro per Antonella Palmisano: la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha accusato le prime difficoltà nei pressi del nono chilometro, ha accusato una ventina di secondi di distacco dal gruppo delle migliori e poco dopo ha deciso di ritirarsi. L’azzurra si era messa al collo l’argento nella 35 km di sette giorni fa, ma oggi la stanchezza si è fatta sentire nella capitale giapponese e ha dovuto alzare bandiera bianca. Antonella Palmisano ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Dal punto di vista muscolare sapevo di pagarla, ma dopo le Olimpiadi ho imparato a non sminuirmi. 🔗 Leggi su Oasport.it

antonella palmisano spiega il ritiro ai mondiali un po8217 mi rode ho sempre fame peccato di determinazione

© Oasport.it - Antonella Palmisano spiega il ritiro ai Mondiali: “Un po’ mi rode: ho sempre fame. Peccato di determinazione”

In questa notizia si parla di: antonella - palmisano

Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”

Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile

Antonella Palmisano si ritira nella 20 km ai Mondiali. Maria Perez firma la doppietta da padrona della marcia

Mondiali di Atletica 2025: gli italiani oggi in programma e le gare in diretta; Mondiali di atletica: Palmisano si ritira, Perez vince la 20 km; Olimpiadi, 6° giorno: oro di Bellandi (judo) e De Gennaro (canoa). Argento nel fioretto donne.

antonella palmisano spiega ritiroAntonella Palmisano spiega il ritiro ai Mondiali: “Un po’ mi rode: ho sempre fame. Peccato di determinazione” - La 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica si è conclusa poco dopo l'undicesimo chilometro per Antonella Palmisano: la Campionessa Olimpica di Tokyo ... Lo riporta oasport.it

antonella palmisano spiega ritiroMondiali di atletica: Palmisano si ritira, Perez vince la 20 km - Antonella Palmisano si è ritirata durante la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Antonella Palmisano Spiega Ritiro