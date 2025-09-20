Antonella Palmisano si ritira nella 20 km ai Mondiali Maria Perez firma la doppietta da padrona della marcia
Antonella Palmisano si è ritirata nel corso della 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 è tornata in gara sulle strade della capitale giapponese dopo che sabato scorso aveva conquistato l’argento nella 35 km, ma le energie a disposizione della fuoriclasse pugliese non erano quelle dei giorni migliori e lo sforzo profuso sulla distanza più lunga si è fatto sentire. L’azzurra ha cercato di tenere il ritmo indiavolato dettato dalla peruviana Kimberly Garcia Leon, ma nei pressi del nono chilometro è sopraggiunto il primo campanello dell’allarme. La 34enne si è progressivamente staccata dal gruppetto delle migliori, dove erano rimaste otto unità, e ha cercato di stringere i denti nei minuti successivi. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: antonella - palmisano
Antonella Palmisano: “Ho continuato per mamma e Maria Perez, mi mancava l’argento ai Mondiali”
Antonella Palmisano galattica: argento nella 35 km ai Mondiali. Prima medaglia italiana, Perez indomabile
Antonella Palmisano in marcia su Tokyo
ITALIA 6 BELLISSIMA #Tokyo2025 Eguagliato a trent’anni da Göteborg il record storico di medaglie azzurre ai Mondiali quando mancano ancora due giornate! Mattia Furlani - lungo Antonella Palmisano - marcia 35 km Nadia Battocletti - 10.000 Vai su Facebook
Marciando oltre il fair play A tu per tu con Antonella Palmisano e María Pérez di Giampaolo Mattei https://osservatoreromano.va/it/news/2025-09/quo-212/marciando-oltre-il-fair-play.html… - X Vai su X
Antonella Palmisano si ritira nella 20 km ai Mondiali. Maria Perez firma la doppietta da padrona della marcia; LIVE Marcia: Palmisano ritirata nei 20 km; Programma e speranze di medaglia nel Day 8: Battocletti e Palmisano per il bis.
LIVE Mondiali: Palmisano ritirata nei 20 km - L’azzurra si ritira nel corso del dodicesimo chilometro dopo essere rimasta nel gruppo di testa fino a poc ... Come scrive fidal.it
Atletica, Antonella Palmisano: “Con la 20km inizia un nuovo capitolo. L’oro di Furlani mi ha dato i brividi” - I Mondiali di atletica per l'Italia si erano aperti con la meravigliosa medaglia d'argento di Antonella Palmisano nella 35km di marcia. Scrive oasport.it