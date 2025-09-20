Antonella Palmisano si è ritirata nel corso della 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica. La Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 è tornata in gara sulle strade della capitale giapponese dopo che sabato scorso aveva conquistato l’argento nella 35 km, ma le energie a disposizione della fuoriclasse pugliese non erano quelle dei giorni migliori e lo sforzo profuso sulla distanza più lunga si è fatto sentire. L’azzurra ha cercato di tenere il ritmo indiavolato dettato dalla peruviana Kimberly Garcia Leon, ma nei pressi del nono chilometro è sopraggiunto il primo campanello dell’allarme. La 34enne si è progressivamente staccata dal gruppetto delle migliori, dove erano rimaste otto unità, e ha cercato di stringere i denti nei minuti successivi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Antonella Palmisano si ritira nella 20 km ai Mondiali. Maria Perez firma la doppietta da padrona della marcia