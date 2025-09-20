La 20 km di marcia ai Mondiali 2025 di atletica si è conclusa poco dopo l’undicesimo chilometro per Antonella Palmisano: la Campionessa Olimpica di Tokyo 2020 ha accusato le prime difficoltà nei pressi del nono chilometro, ha accusato una ventina di secondi di distacco dal gruppo delle migliori e poco dopo ha deciso di ritirarsi. L’azzurra si era messa al collo l’argento nella 35 km di sette giorni fa, ma oggi la stanchezza si è fatta sentire nella capitale giapponese e ha dovuto alzare bandiera bianca. Antonella Palmisano ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “ Dal punto di vista muscolare sapevo di pagarla, ma dopo le Olimpiadi ho imparato a non sminuirmi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Antonella Palmisano ammette: "Ho peccato mentalmente. Non ho la muscolatura della Perez"