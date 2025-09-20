Antifa dalla Germania degli anni Trenta alla galassia delle sottoculture

Cosa sono questi «antifa», che Donald Trump vorrebbe dichiarare organizzazione terroristica? L’etichetta ha una radice storica precisa: affonda nella temperie oscura della Germania degli anni Trenta. Poi è stata ripescata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie Kirk; La rabbia dell’ultra-destra sotto le ceneri della DDR; La piazza si riempie contro i fanatici e l’odio.

