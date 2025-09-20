Cosa sono questi «antifa», che Donald Trump vorrebbe dichiarare organizzazione terroristica? L’etichetta ha una radice storica precisa: affonda nella temperie oscura della Germania degli anni Trenta. Poi è stata ripescata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Antifa, dalla Germania degli anni Trenta alla galassia delle sottoculture