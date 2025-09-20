Antifa dalla Germania degli anni Trenta alla galassia delle sottoculture
Cosa sono questi «antifa», che Donald Trump vorrebbe dichiarare organizzazione terroristica? L’etichetta ha una radice storica precisa: affonda nella temperie oscura della Germania degli anni Trenta. Poi è stata ripescata . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
In questa notizia si parla di: antifa - germania
Antifascista tedesco, combattente della resistenza ebrea nella #Germania nazista e veterano della #GuerraCivile spagnola, #GeorgHornstein, arrestato dalla #Sicherheitsdienst in #Olanda, morì a #Buchenwald il #3settembre 1942.Aveva 42 anni. - X Vai su X
A seguito della decisione del presidente Usa Donald Trump, l'Ungheria designerà ufficialmente 'Antifa' come organizzazione terroristica". Lo annuncia su X il portavoce del governo ungherese, Zoltan Kovacs, riferendo che il primo ministro Viktor Orban ha dich Vai su Facebook
Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie Kirk; La rabbia dell’ultra-destra sotto le ceneri della DDR; La piazza si riempie contro i fanatici e l’odio.
Chi sono gli Antifa in America, il gruppo che Trump vorrebbe classificare come terrorista dopo l'omicidio di Charlie Kirk - Il presidente rilancia la guerra al movimento antifascista accusandolo di fomentare violenza politica, ma gli esperti dubitano che la mossa abbia basi legali solide ... wired.it scrive