Anticipo Serie A Udinese-Milan 0-3

22.42 Terza vittoria di fila del Milan di Allegri che prosegue la sua risalita passando 3-0 in casa dell'Udinese. Match in equilibrio fino al 40' quando Pulisic la sblocca ribattendo in rete la respinta di Sava sul tiro verso la sua porta di Kristensen. Subito dopo l' intervallo c'è il raddoppio rossonero: Kristensen in area perde il pallone che finisce a Fofana per un destro vincente sul primo palo (46').Friulani in bambola, arriva così lo 0-3 con la doppietta personale di Pulisic (53').Saelemaekers Estupinan e Rabiot sfiorano il poker. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: anticipo - serie

Kean Inter, la Fiorentina gioca d’anticipo! Pronto un rinnovo per l’attaccante italiano, vice-capocannoniere della scorsa Serie A

Prezzi europei della serie Pixel 10 svelati in anticipo: nessun rincaro rispetto al 2024

Confael Sicilia: "La Regione a due velocità, diritti negati e il miraggio dell'anticipo Tfr per i dipendenti di serie b"

Serie A, Lecce-Cagliari 1-1 dopo i primi 45' nell'anticipo del venerdì Segui tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/09/campionato-calcio-serie-a-quarta-giornata-2025-tutte-le-partite-highlights-news-aggiornamenti-napoli-inte - facebook.com Vai su Facebook

Anticipo di serie C: Pontedera-Campobasso 0-4, primo successo esterno per i rossoblu molisani #IoSeguoTgr @TgrRai @seriecofficial @Campobasso1919 - X Vai su X

Serie A, Udinese-Milan 0-3: terzo successo per Allegri; DIRETTA: Udinese-Milan LIVE! Le formazioni e gli ultimi aggiornamenti sull'anticipo di sabato sera; Udinese-Milan 0-3, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Pulisic e gol di Fofana, gli highlights.

Anticipo Serie A, il Milan si impone 3-0 sul campo dell’Udinese - La partita giocata al BluEnergy Stadium ha chiuso il sabato delle tre gare della quarta giornata, aperta ieri da Lecce- Da calciocasteddu.it

Udinese-Milan iniziata in ritardo per un problema di calzettoni: cosa è successo e perché - Milan, terzo anticipo del sabato della quarta giornata di Serie A al Bluenergy Stadium di Udine. msn.com scrive