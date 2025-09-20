Anticipazioni Verissimo del 20 settembre il figlio Alex ricorda Pippo Baudo

Puntuale ogni fine settimana, torna un nuovo appuntamento con Verissimo. La puntata di sabato 20 settembre si preannuncia ricca di emozioni. Silvia Toffanin torna a ricordare il grande Pippo Baudo, assieme a colui che lo conosceva e amava più di chiunque altro. In studio ci sarà Alex Baudo, il figlio dell’indimenticabile conduttore. Verissimo, le anticipazioni del 20 settembre. Ad aprire la puntata di Verissimo di questo ultimo sabato d’estate sarà Alessandro Baudo, spesso chiamato Alex, anche per via dei molti anni trascorsi all’estero. È la prima volta che il primogenito del grande conduttore sceglie di parlare pubblicamente del rapporto con il padre dalla sua morte, avvenuta lo scorso 16 agosto. 🔗 Leggi su Dilei.it

