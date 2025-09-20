Antiche tradizioni alla sagra del Furmentùn

"Le radici nel cuore, lo sguardo al futuro". Così il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani, presenta la nuova edizione della “ Festa da Nôa e dal Furmentùn “ che si svolgerà fino a domani in città. Una festa patronale che ha radici profonde nella storia novese, nei suoi riti, colori e sapori. Anche quest’anno animerà la città un ricco calendario di eventi reso possibile grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale e tante anime cittadine. Da oggi, accanto al villaggio agricolo e alle rievocazioni, ci saranno mostre internazionali, concerti, tanti laboratori per bambini e, a un anno dall’inaugurazione, in piazza Gio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

