Anti-diva ribelle amori e MeToo | Asia Argento compie 50 anni

(Adnkronos) – Anti-diva ribelle e sempre scomoda: Asia Argento compie oggi, sabato 20 settembre, 50 anni. Mezza vita passata sotto i riflettori, l’altra metà a farci i conti. Cresciuta all’ombra di due giganti del cinema, ha scelto di non seguire un copione: si è mostrata per quello che è, senza filtri né perfezioni. Ha scandalizzato, . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: anti - diva

Gli 80 anni di Rita Pavone: l'anti-diva ribelle per eccellenza

A 60 anni, l’attrice e regista franco-italiana incarna una nuova idea di femminilità, libera da ritocchi e piena di carattere. Un’anti-diva che riscrive le regole dell’età e ci ricorda che il vero fascino è una questione di coerenza, non di perfezione

Lee Radziwill, l’anti-diva che oggi torna ad ispirare la moda

Il ritorno con un nuovo album, “Antidiva putiferio”, e alcuni punti fermi: collaborare con i giovani più che con i coetanei, mai vivere di ricordi, puntare sulle donne Vai su Facebook

A 60 anni, l’attrice e regista franco-italiana incarna una nuova idea di femminilità, libera da ritocchi e piena di carattere. Un’anti-diva che riscrive le regole dell’età e ci ricorda che il vero fascino è una questione di coerenza, non di perfezione - X Vai su X

Asia Argento compie oggi 50 anni, la carriera, gli amori e il MeToo; Addio a Lea Massari, lo sguardo dolente di un’anti-diva fuori dalle convenzioni; Lea Massari, morta l'antidiva ribelle del cinema italiano: aveva 91 anni, si era ritirata da più di trenta.

Anti-diva ribelle, amori e MeToo: Asia Argento compie 50 anni - diva ribelle e sempre scomoda: Asia Argento compie oggi, sabato 20 settembre, 50 anni. Si legge su adnkronos.com

Keiko Kishi, diva ribelle. In streaming su MYmovies il ritratto di un’icona di libertà e indipendenza - Forse meno celebrata di Setsuko Hara o Meiko Kaji, ma altrettanto indimenticabile, tra le grandi attrici giapponesi Keiko Kishi è una delle più meritevoli di una articolata biografia. Secondo repubblica.it