Another Love Bamba?ka Biri | la nuova serie turca in arrivo in Italia
Le serie turche continuano a conquistare sempre più spazio nel cuore del pubblico italiano e la prossima novità che approderà nel nostro Paese è Bamba?ka Biri, conosciuta anche con il titolo internazionale Another Love. Mediaset ha infatti acquistato i diritti della serie, che prossimamente vedremo in Italia. Non è stato ancora reso noto se la messa in onda avverrà su Mediaset Infinity o direttamente su Canale 5 in prima serata. Quello che è certo, però, è che l’attesa è già altissima. La trama di Another Love. Bamba?ka Biri racconta una storia intensa, fatta di mistero, passioni e segreti nascosti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it
In questa notizia si parla di: another - love
Jennifer Love Hewitt: “Sono stata sessualizzata prima di capire cos’era il sesso”
Love island usa stagione 7 episodio 28: riassunto e dieta degli isolani nell’era della crisi
Jovanotti pubblica l’album JOVA! LIVE! LOVE! con i brani cantati nei palazzetti
Online su HEYJUDE Magazine la mia recensione di “A Wonderful Life”, nuovo album di Tom Odell. Sì, proprio lui che il mondo ha conosciuto per il singolo (…del 2013) “Another Love”, diventato virale negli ultimi anni, entrando fra le 25 canzoni più ascoltate Vai su Facebook