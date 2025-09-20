Another Love Bamba?ka Biri | la nuova serie turca in arrivo in Italia

Le serie turche continuano a conquistare sempre più spazio nel cuore del pubblico italiano e la prossima novità che approderà nel nostro Paese è Bamba?ka Biri, conosciuta anche con il titolo internazionale Another Love. Mediaset ha infatti acquistato i diritti della serie, che prossimamente vedremo in Italia. Non è stato ancora reso noto se la messa in onda avverrà su Mediaset Infinity o direttamente su Canale 5 in prima serata. Quello che è certo, però, è che l’attesa è già altissima. La trama di Another Love. Bamba?ka Biri racconta una storia intensa, fatta di mistero, passioni e segreti nascosti. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it