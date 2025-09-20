Annata difficile cerco nuovi stimoli Ho il bisogno di un nuovo ambiente

Da Ancona a Brighton, nuovo quartier generale per gli allenamenti di Simone Barontini. Il mezzofondista anconetano, cresciuto nella Stamura, volerà in Inghilterra il 1 ottobre. Nuova avventura quindi per "Baro" che nel sud dell’Inghilterra andrà alla ricerca di nuovi stimoli, salutando, non senza dispiacere, dopo quasi quattordici anni, il coach di una vita, il dorico Fabrizio Dubbini. "Si può dire che è stato più lui di me a spingermi a prendere questa decisione - confida Barontini (Fiamme Azzurre), classe 1999 -. Vorrei trovare nuovi stimoli dopo un’annata dove non è girato niente per il verso giusto (argento nei tricolori indoor di Ancona negli 800 metri, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

