Annata difficile cerco nuovi stimoli Ho il bisogno di un nuovo ambiente

Da Ancona a Brighton, nuovo quartier generale per gli allenamenti di Simone Barontini. Il mezzofondista anconetano, cresciuto nella Stamura, volerà in Inghilterra il 1 ottobre. Nuova avventura quindi per "Baro" che nel sud dell’Inghilterra andrà alla ricerca di nuovi stimoli, salutando, non senza dispiacere, dopo quasi quattordici anni, il coach di una vita, il dorico Fabrizio Dubbini. "Si può dire che è stato più lui di me a spingermi a prendere questa decisione - confida Barontini (Fiamme Azzurre), classe 1999 -. Vorrei trovare nuovi stimoli dopo un’annata dove non è girato niente per il verso giusto (argento nei tricolori indoor di Ancona negli 800 metri, ndr). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Annata difficile, cerco nuovi stimoli. Ho il bisogno di un nuovo ambiente"

In questa notizia si parla di: annata - difficile

Grassina fuori dalla Coppa Italia. Scatta il campanello d’allarme: "Sarà un’annata molto difficile"

Andrea Bruno Savelli a TvPlay: "#Leao farà benissimo, farà tanti gol e rischia di diventare il capocannoniere della #SerieA. #Kean capocannoniere? E' partito male, è l'annata più difficile con un gioco non adatto a lui. Metto la firma per 19 gol" #Milan #Fiorenti - X Vai su X

Kean Gol, il predestinato che esalta l’Azzurro e la Viola. 5 gol nelle ultime 3 gare in Nazionale dopo le 25 reti realizzate nella prima stagione con la Fiorentina. Che, credendo in lui nonostante l’ultima, difficile annata juventina, ha realizzato uno dei più grandi c Vai su Facebook

Nelle cantine italiane ci sono quasi 40 milioni di ettolitri di vino. I rischi con la nuova annata in arrivo; Olio, Cantina Sociale Colli Fiorentini: “Annata difficile, ma la qualità è eccellente”; Pomodoro, annata difficile produzione in sensibile calo.

Confagricoltura fa il bilancio del ’24: "Annata difficile" - "L’annata agraria che si conclude è stata difficile: il settore registra uno stallo a tutti i livelli di regolamentazione, che... Secondo lanazione.it

"Un’annata agraria difficile. Psa, fitopatie e meteo nemico" - Un’annata agraria difficile, segnata da un meteo anomalo, fitopatie e diffusione della peste suina africana, che ha comportato forti limitazioni a movimentazione e commercializzazione dei capi. Segnala ilgiorno.it