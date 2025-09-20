Annalisa e la prima foto al marito Francesco Muglia | lo scatto a tradimento

Per la prima volta la cantante sceglie di condividere pubblicamente sui social un'immagine dell'uomo al quale ha detto sì due anni fa. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Annalisa e la prima foto al marito Francesco Muglia: lo scatto a tradimento

In questa notizia si parla di: annalisa - prima

Battiti Live 2025, su Canale 5 la prima puntata con Olly, Fedez, Lauro, Annalisa

Annalisa in rosso fuoco per il nuovo album: la prima foto

Annalisa e Marco Mengoni insieme per la prima volta: in arrivo il nuovo singolo “Piazza San Marco”

I peak della prima settimana di #PiazzaSanMarco #marcomengoni #annalisa annalisa.upadate Vai su Facebook

La prima esibizione di ‘Piazza San Marco’ con @mengonimarco @NaliOfficial #Annalisa #MarcoMengoni - X Vai su X

Annalisa e la prima foto al marito Francesco Muglia: lo scatto a tradimento; Annalisa parla per la prima volta della relazione con il marito Francesco Muglia: “Cosa è per me”; C’è Posta per Te, le pagelle: Annalisa cuore grande (10), Andrea fedifrago piagnucolone (0).

Annalisa e la prima foto al marito Francesco Muglia: lo scatto a tradimento - Per la prima volta la cantante sceglie di condividere pubblicamente sui social un'immagine dell'uomo al quale ha detto sì due anni fa ... Da vanityfair.it

Annalisa e il rarissimo scatto col marito: la foto che stupisce i fan (e racconta molto del loro matrimonio) - I due sono riservatissimi e in particolare il manager non apprezza l'esposizione mediatica, dunque le foto dei due insieme sono rarissime ... today.it scrive