Anna Hall completa l'opera dopo una prima giornata da leader incontrastata e vince l'eptathlon ai Campionati Mondiali 2025 di atletica, appuntamento principale della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Tokyo. Dopo il bronzo di Eugene 2022 e l'argento di Budapest 2023, arriva dunque il primo titolo iridato in carriera per la multiplista statunitense con il punteggio finale di 6888. Hall ha avuto il merito di gestire abbastanza bene il vantaggio accumulato nelle prime quattro prove del day-1, limitando i danni quest'oggi nel salto in lungo (6.12, nono posto parziale) e nel giavellotto (48.

© Oasport.it - Anna Hall domina l’eptathlon dei Mondiali. Gerevini chiude in crescendo ed è 13ma al debutto