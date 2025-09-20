Angsa Novara-Vercelli e i 25 anni di storia | festa e testimonianza

Oltre 200 persone hanno partecipato alla serata celebrativa "25 anni insieme", organizzata da Angsa Novara-Vercelli lo scorso 17 settembre a Borgo San Cristoforo di Oleggio, per festeggiare il venticinquesimo anniversario della fondazione dell’associazione. Un evento riuscito in collaborazione. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

