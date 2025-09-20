Anello di fuoco a Gaza City | altri morti

11.00 "Pesanti bombardamenti israeliani e un anello di fuoco in diverse aree di Gaza City". La Difesa israeliana conferma le operazioni con numerose esplosioni, tra cui in una scuola trasformata in rifugio: morti bambini e diversi feriti Il bilancio totale è di decine di morti molti a Gaza City. Tra le vittime un palestinese ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre attendeva aiuti. Israele "continuerà con una forza senza precedenti contro Hamas e altri terroristi". Già 500mila persone sfollate e ne resterebbero almeno altrettante. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it