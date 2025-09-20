Andy Warhol | Sergio Gaddi porta l’arte al Cinema Astra

Quicomo.it | 20 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oltre naturalmente ai film, al Cinema Astra, dopo musica e teatro, arriva anche l’arte. Giovedì 2 ottobre, alle 21:00, Sergio Gaddi, noto esperto d’arte, porterà nella sala comasca il format da lui ideato “Sergio Gaddi racconta.” dedicato in particolare a Andy Warhol, figura chiave della Pop Art. 🔗 Leggi su Quicomo.it

