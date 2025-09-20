Andy Warhol | Sergio Gaddi porta l’arte al Cinema Astra
Oltre naturalmente ai film, al Cinema Astra, dopo musica e teatro, arriva anche l’arte. Giovedì 2 ottobre, alle 21:00, Sergio Gaddi, noto esperto d’arte, porterà nella sala comasca il format da lui ideato “Sergio Gaddi racconta.” dedicato in particolare a Andy Warhol, figura chiave della Pop Art. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: andy - warhol
Asta record per la collezione d’arte di Bertinotti: da Andy Warhol a Dorazio, incasso per oltre 300mila euro
Le ultima volontà di Giorgio Armani: “Il mio ritratto di Andy Warhol a Leo Dell’Orco”
Il tavolo di Andy Warhol, i paraventi giapponesi, gli yacth: ecco a chi andranno i tesori di Armani
Suddivise anche le opere d’arte: il Matisse e la “Mano” di Man Ray alla sorella Rosanna, a Leo Dell’Orco il suo celebre ritratto firmato da Andy Warhol Vai su Facebook
Che Guevara, 1968 #artbots #warhol - X Vai su X
Andy Warhol: Sergio Gaddi porta l’arte al Cinema Astra; Menaggio: Sergio Gaddi racconta Andy Warhol - Evento di Incontri e cultura in Lombardia; Confindustria Como incontra l’arte. Sergio Gaddi racconta Andy Warhol.
Andy Warhol, 300 sfumature di pop. E 4 cose che forse non sapete su di lui - Se vi serve almeno un motivo per andare a vedere la nuova, strabiliante mostra di Andy Warhol a Milano, ve ne diamo almeno quattro. vogue.it scrive