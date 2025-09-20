Andria si scontra con un’auto mentre fa una consegna | morto rider 18enne

Andria, 20 settembre 2025 – Morto mentre faceva una consegna. Un rider di 18 anni, Nicola Casucci, è rimasto vittima di un incidente stradale ieri notte, intorno alle 23.30, ad Andria. Il giovane, in sella al suo scooter, si è scontrato con un'auto a un incrocio: l'impatto è stato violento e non gli ha lasciato scampo. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato Casucci in ospedale, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato inutile. La procura di Trani ha aperto un'inchiesta per il tragico scontro. Come atto dovuto è stata iscritta nel registro degli indagati la donna di 28 anni alla guida della Fiat Panda che avrebbe travolto il giovane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

