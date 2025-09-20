Andria scooter contro auto | muore fattorino di 18 anni

Un tragico incidente ha spezzato la vita di un giovane fattorino ad Andria nella tarda serata di ieri. Mentre svolgeva regolarmente il proprio turno, il diciottenne è rimasto coinvolto in una violenta collisione con un’autovettura all’incrocio fra viale Virgilio, via Ospedaletto e viale Orazio, riportando ferite gravissime. Il drammatico scontro La tragedia si è consumata . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

andria scooter contro autoAndria, si scontra con un’auto mentre fa una consegna: morto rider 18enne - La conducente della macchina è stata sottoposta ai test alcol e droga, che hanno dato esito negativo ... quotidiano.net scrive

Scontro bici – auto, muore rider 18enne durante una consegna - Aperta un'inchiesta per omicidio stradale, indagata la conducente dell'auto. Lo riporta blogsicilia.it

