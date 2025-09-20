Andria scontro frontale con tir | un morto e tre feriti

Un nuovo schianto scuote Andria a poche ore da un precedente lutto: lungo la strada di contrada Montefaraone, in zona Santissimo Salvatore, una Peugeot con quattro persone a bordo si è scontrata con un tir. Il bilancio è di un morto e tre feriti. Una nuova tragedia sulle strade di Andria Erano trascorsi pochi minuti . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

andria scontro frontale con tir un morto e tre feriti

