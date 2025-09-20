Andria rider 18enne si scontra con un’auto | muore durante una consegna

L'incidente si sarebbe consumato intorno alle 23.30. Non si hanno ancora informazioni dettagliate in merito alle dinamiche dell'impatto che è costato la vita del giovane residente ad Andria. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Andria, rider 18enne si scontra con un’auto: muore durante una consegna

Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni - La vittima è Nicola Casucci, andriese: pedalava in sella alla sua bici quando, intorno alle 23. Scrive tg24.sky.it

Scontro tra una bici e un'auto, Nicola Casucci muore a soli 18 anni: «Era un rider, stava lavorando» - Un rider di 18 anni è morto mentre era al lavoro in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio all'angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio, nel centro di Andria. Segnala msn.com