Andria muore a 18 anni il rider Nicola Casucci | travolto da un’auto durante l’ultima consegna

Chi era Nicola Casucci. Aveva compiuto 18 anni a febbraio e da poche settimane aveva iniziato a lavorare come rider. Nicola Casucci, studente dell’ultimo anno al Polo tecnico-liceale “Ettore Carafa” di Andria, è morto venerdì 19 settembre in un incidente stradale avvenuto in viale Virgilio, all’angolo tra via Ospedaletto e viale Orazio. Il ragazzo, molto conosciuto nel quartiere Europa dove viveva con la famiglia, stava effettuando l’ultima consegna della giornata quando la sua bici si è scontrata con una Fiat Panda guidata da una biologa 28enne. La dinamica dell’incidente. L’impatto è avvenuto intorno alle 23:30. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

