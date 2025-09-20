Andria | incidente morto 18enne rider Scontro auto-bici

Il giovanissimo era al lavoro in bicicletta. Per cause da dettagliare la bici si è scontrata con l’auto condotta da un 28enne. Il ragazzo a bordo della bicicletta, 18 anni, è morto sul colpo. Incidente ad Andria poco prima di mezzanotte. L'articolo Andria: incidente, morto 18enne rider Scontro auto-bici proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Andria: incidente, morto 18enne rider Scontro auto-bici

