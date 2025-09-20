Andria | incidente morto 18enne rider Anche uno scontro auto-camion | 35enne deceduto tre feriti

Il giovanissimo era al lavoro in bicicletta. Consegnava cibo a domicilio. Per cause da dettagliare la bici si è scontrata con l’auto condotta da un 28enne. Il ragazzo a bordo della bicicletta, 18 anni, liceale all’ultimo anno, è morto sul colpo. Incidente ad Andria poco prima di mezzanotte. L'articolo Andria: incidente, morto 18enne rider Anche uno scontro auto-camion: 35enne deceduto, tre feriti proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Andria: incidente, morto 18enne rider Anche uno scontro auto-camion: 35enne deceduto, tre feriti

In questa notizia si parla di: andria - incidente

Andria, incidente sul lavoro: 62enne in prognosi riservata Stamattina

Incidente Terlizzi, chi sono i ciclisti morti: Sandro Abruzzese, Vincenzo Mantovani e Antonio Porro facevano parte dell'Avis di Andria

Tragedia ad Andria: rider 18enne perde la vita in un incidente stradale

Telesveva. . Rider di 18 anni morto nell'incidente ad Andria, indaga la Procura di Trani. La donna alla guida dell'auto negativa ai test per alcol e droga #puglia #bat #andria #incidente #rider #indagini #procura #cronaca Vai su Facebook

Andria, 18enne rider muore in un incidente tra bici e auto. Sequestrati i mezzi, indagano i carabinieri. - X Vai su X

Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni; Scontro bici-auto ad Andria, muore un rider di 18 anni; Tragedia ad Andria, un rider di 18 anni muore in un incidente stradale con un'auto mentre stava lavorando.

Andria, è di un morto e tre feriti il bilancio del secondo incidente - È di un morto e di tre feriti il bilancio dell’incidente che si è verificato in via Monte Faraone, alla periferia della città. trmtv.it scrive

Andria, si scontra con un’auto mentre fa una consegna: morto rider 18enne - La conducente della macchina è stata sottoposta ai test alcol e droga, che hanno dato esito negativo ... Lo riporta quotidiano.net