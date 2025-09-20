Andrea Mingardi sul palco | | È la gente a scegliere le canzoni
Un concerto che sa di casa e di festa chiude il tour estivo di Andrea Mingardi: dopo numerose tappe in tutta Italia, l’artista torna nella sua Bologna. Stasera alle 21 si esibirà in piazza Lucio Dalla, a ingresso gratuito, all’interno del Lungomare Bologna, la rassegna del DiMondi Festival che porta in città i sapori del mare emiliano-romagnolo accanto a spettacoli e concerti, che animerà la piazza fino a domani. Mingardi, chiude il suo tour estivo con la data al DiMondi Festival: cosa si deve aspettare il pubblico? "Questa sera chiudiamo davvero in bellezza, sul palco ci sarà tutta la mia band, saremo in dieci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
ANDREA MINGARDI in concerto a BOLOGNA - Sabato 20 settembre alle ore 21:00 Andrea Mingardi sarà in concerto con la Rossoblues Brothers Band in Piazza Lucio Dalla, nell’ambito del Lungomare Bologna: l’evento che celebra e valorizza i saperi ... Segnala politicamentecorretto.com