Andrea Mingardi sul palco | | È la gente a scegliere le canzoni

Un concerto che sa di casa e di festa chiude il tour estivo di Andrea Mingardi: dopo numerose tappe in tutta Italia, l'artista torna nella sua Bologna. Stasera alle 21 si esibirà in piazza Lucio Dalla, a ingresso gratuito, all'interno del Lungomare Bologna, la rassegna del DiMondi Festival che porta in città i sapori del mare emiliano-romagnolo accanto a spettacoli e concerti, che animerà la piazza fino a domani. Mingardi, chiude il suo tour estivo con la data al DiMondi Festival: cosa si deve aspettare il pubblico? "Questa sera chiudiamo davvero in bellezza, sul palco ci sarà tutta la mia band, saremo in dieci.

